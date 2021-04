Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall (29.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten hat am Donnerstag gegen 17 Uhr eine BMW-Fahrerin auf der Straße "Nordring" verursacht. Eine 41-Jährige erkannte zu spät, dass eine vor ihr fahrende 43-Jährige mit einem VW Golf abbremste. Sie fuhr auf den VW auf, wobei dessen Fahrerin und eine 18-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen davontrugen. Ein Rettungswagen brachte beide Frauen in eine Klink. An den Autos entstand ein Gesamtblechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell