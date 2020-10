Polizei Dortmund

POL-DO: Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Dortmund (ots)

Zivile Beamte der Dortmunder Polizei haben am Dienstagnachmittag (6.10.) einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Neben dem Fahrrad stellten sie eine neuwertige Tasche mit offensichtlichem Diebesgut sicher.

Ersten Angaben zufolge fiel den Einsatzkräften gegen 14 Uhr ein Mann auf einem Fahrrad an der Brügmannstraße auf, der ihnen als Verdächtiger eines zurückliegenden Diebstahls bekannt war. Aufgrund seines abermals auffälligen Verhaltens - erst mit Fahrrad und kurze Zeit später ohne - entschlossen sich die Beamten ihm zu folgen. Offenbar zunächst ziellos, führte er die Zivilkräfte zur Bornstraße. Hier machte er sich in Höhe der Haltestelle Brügmannplatz erneut an einem Fahrrad zu schaffen und fuhr mit diesem in Richtung Süden.

Kurz darauf gaben sich die Beamten als Polizisten zu erkennen und kontrollierten den Mann. Bei seiner Durchsuchung fanden sie in einer neuwertigen Sporttasche unter anderem insgesamt 11 Fahrradschlüssel. Des Weiteren hatte er einen Seitenschneider bei sich. Da er weder schlüssige Angaben zu deren Herkunft noch einen Kaufnachweis erbringen konnte, stellten die Einsatzkräfte die Tasche samt Inhalt sicher. Auch das Fahrrad, ein vermeintliches Schnäppchen für gerade mal 15 Euro am Nordmarkt, "kauften" die Beamten dem Dortmunder nicht ab und stellten dieses sicher.

Aufgrund fehlender Ausweisdokumente brachten die Zivilkräfte den mutmaßlichen Dieb zur Wache. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Gegen den 25-jährigen Dortmunder wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, Hehlerei und Unterschlagung ermittelt.

