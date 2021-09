Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Quadfahrer stürzt bei Überholversuch

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag kam es auf dem Hellweg zu einem Verkehrsunfall eines 25-jährigen Quadfahrers, als dieser offensichtlich versuchte einen vorausfahrenden Traktor zu überholen. Beide Fahrzeuge fuhren aus Richtung Pivitsheide kommend in Richtung Kachtenhausen. Der Bielefelder setzte mit seinem Quad zunächst zum Überholvorgang an und erkannte erst danach, dass Gegenverkehr herrschte. Er leitete eine Vollbremsung ein, wodurch sein Quad ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke fuhr. Der Fahrer stürzte über die Leitplanke und blieb dort verletzt liegen. Ein Zusammenstoß mit dem Traktor bzw. dem Gegenverkehr erfolgte nicht. Der 25-jährige Bielefelder musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auf dem Hellweg kam es, während der Unfallaufnahme, zu Staus in beiden Fahrtrichtungen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell