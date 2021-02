POL-GI: Festnahme nach Diebstahl+++ Kontrollen in Lich und Laubach+++ Diebesgut in Kinderwagen versteckt+++ Unfall mit Cityroller

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Kennzeichen gestohlen

In der Rödgener Straße stahlen Unbekannte die Kennzeichen von einem Polo. Sie montierten zwischen 15.00 Uhr am Sonntag (31. Januar) und 10.30 Uhr am Mittwoch (03. Februar) beide Kennzeichen von dem silberfarbenen Auto ab. Ein weiteres Kennzeichen eines schwarzen Polos entwendeten Unbekannte in der Lufthansastraße. In diesem Fall ereignete sich der Diebstahl am Mittwoch zwischen 05.40 und 17.55 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Festnahme nach Diebstahl

Die Polizei nahm in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei algerische Männer nach einem Raub in der Rödgener Straße fest. Sie versuchten gegen 23.15 Uhr in der Asylunterkunft unter das Handy eines 32-jährigen Afghanen zu stehlen. Da dieses offenbar misslang, zog einer der Beteiligten ein Messer. Das Opfer setzte sich zur Wehr und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Die Polizei nahm die Verdächtigen fest und mit zur Wache. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Auseinandersetzungen in der HEAE

Am Mittwochvormittag kam es in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung zu einer Auseinandersetzung bei dem sich ein Bewohner verletzte. Ein 56-jähriger Mann aus Ghana geriet gegen 11.20 in einen Streit mit einem 34-Jährigen aus Libyen. In dessen Verlauf schlug der Libanese seinem Kontrahenten ins Gesicht. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 56-Jährige mehrere Zähne. Er musste von einem Rettungswagen erstversorgt werden. Mehrere Streifenwagen und Feuerwehr waren am Mittwoch in der Asylunterkunft (HEAE) in der Rödgener Straße eingesetzt. Gegen 14.20 Uhr löste offenbar die Brandmeldeanlage aus und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die Bewohner nach der Evakuierung durch den Sicherheitsdienst in Streit. Ein 18-jähriger Algerier bedrohte verbal einen 26-jährigen Bewohner aus Algerien. Darüber hinaus stach ein Unbekannter mit einem festen Gegenstand in die Augen des 26-Jährigen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen

Grünberg: Kontrollen in Lich und Laubach

Beamte der Polizeistation Grünberg führten am Mittwoch (03. Januar) in der Heinrich-Neeb-Straße in Lich und in der Schottener Straße in Laubach Verkehrskontrollen durch. Zwischen 09.00 und 14.00 Uhr stoppten sie 29 Fahrzeuge und überprüften 35 Personen. Die Ordnungshüter ahndeten insgesamt 19 Ordnungswidrigkeiten. Ein Fahrzeugführer nahm es mit dem Anschnallen nicht so genau. Auf ihn kommt ein Verwarnungsgeld von 30 Euro zu. Eine Person hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei. Hier leiteten die Kontrolleure ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. An einem Fahrzeug war ein Hydraulikfahrwerk verbaut und führte zur Erlöschung der Betriebserlaubnis.

Grünberg: Blutentnahme nach Drogenfahrt

Die Blutentnahme bei einem 39-Jährigen war die Folge nach einer Drogenfahrt in Grünberg. Polizisten stoppten den Fahrer kurz nach Mitternacht ( 04. Februar; 00.05 Uhr) in der Carl-Benz-Straße. Nachdem der Drogentest bei dem Mann positiv auf THC reagierte, nahmen ihn die Beamten mit zur Wache.

Linden: Diebesgut in Kinderwagen versteckt

Am Samstag (30. Januar) versteckte eine Ladendiebin erneut ihr Diebesgut in einen mitgeführten Kinderwagen. Offenbar war es der Angestellten eines Drogeriemarktes in der Gießener Pforte offenbar nicht ganz neu. Am Samstag erkannte die Mitarbeiterin die 25-jährige wohnsitzlose Frau, die erneut Kosmetika und Lebensmittel im Wert von über 200 Euro in die Kinderkarre steckte. Bereits im vergangenem Jahr hatte die Diebin offenbar auf dieselbe Art und Weise in einer anderen Filiale Ware eingesteckt. Als die Verdächtige die Mitarbeiterin bemerkte, flüchtete sie ohne den Kinderwagen. Die Angestellte informierte die Polizei, welche eine Ermittlungsverfahren einleitete.

Verkehrsunfälle:

Staufenberg: Auffahrunfall

Mittwochabend (03.Dezember) gegen 18.30 Uhr befuhren ein 73-jähriger Mann in einem Suzuki und eine 57-jährige Frau in einem Ford die Porstendorfer Straße. Vor der Einmündung zur Rathausstraße bremste der Suzuki-Fahrer ab. Vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands fuhr die 57-Jährige auf den Suzuki auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall bei Spurwechsel

Am Mittwoch (03.Februar) gegen 20.10 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Gießen die linke Geradeausspur der Westanlage vom Selterstor in Richtung Bahnhofstraße. Beim Fahrspurwechsel auf die rechte Spur übersah die Gießenerin vermutlich einen 32-jährigen Mann aus Gießen in seinem Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Zusammenstoß mit Reh

Zu einem Zusammenstoß mit einem Reh kam es am Donnerstag (04.Februar) gegen 06.30 Uhr auf der Landstraße 3355. Ein 30-jähriger Licher fuhr mit einem Ford von Lich nach Hattenrod als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief und es zum Zusammenstoß kam. Das Tier lief anschließend zurück in den Wald. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A485/Gießen: Zu schnell unterwegs

Am Dienstag (02.Februar) gegen 12.35 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Gießen in einem VW die Autobahn 485 von Gießen in Richtung Marburg. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Gießenerin von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Unfall mit Cityroller - Zeugen gesucht

Ein 76-jähriger Mann fuhr am Dienstag (02.Februar) gegen 16.15 Uhr mit einem VW die Straße "Am Wingert" in Richtung Goethestraße als plötzlich in Höhe der Hausnummer 15 ein Jugendlicher mit einem Cityroller auf die Straße gefahren kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche stürzte. Nach eigenen Angaben zog sich der Cityroller-Fahrer keine Verletzungen zu und verließ die Unfallstelle. Am Fahrzeug des 76-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben machen? Ebenso wird der Jugendliche gebeten sich mit der Polizeistation in Grünberg in Verbindung zu setzen. Es handelt sich um einen ca. 13-14 Jahre alten, schlanken und ca. 1,70m großen Jugendlichen. Er trug einen schwarzen Fahrradhelm und fuhr einen schwarzen Cityroller. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Kontrolle verloren

Am Mittwoch (03.Februar) gegen 13.00 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Heuchelheim den Zubringer der Autobahn 485 und beabsichtigte auf die Bundesstraße 3 zu fahren. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn verlor die Heuchelheimerin die Kontrolle über ihren VW, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Von dort prallte sie zurück auf den rechten Fahrstreifen und kam auf dem Einfädelungsstreifen zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Ein 69-jähriger Mann aus Hohenahr befuhr Mittwochnachmittag (03.Februar) gegen 15.35 Uhr in einem BMW die Landstraße 3047 in Richtung Autobahn 480. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.180 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Auffahrunfall

Ein 26-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger und eine 34-jährige Frau aus Lich in einem Mazda befuhren am Donnerstag (04.Februar) gegen 08.55 Uhr von Birklar in Richtung Bundesstraße 457. Aufgrund von Baumaßnahmen musste der LKW-Fahrer an der Einmündung zur B457 rangieren und stieß dabei gegen den Mazda der Licherin. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Auffahrunfall in der Liebigstraße

Am Donnerstag (04.Februar) um die Mittagszeit befuhren eine 28-jährige schwangere Fahrschülerin aus Pohlheim und ein 77-jähriger Staufenberger hintereinander die Liebigstraße von der Ludwigstraße kommend. Als die Fahrschülerin anhielt, übersah der Staufenberger offenbar den Bremsvorgang und fuhr auf das Fahrschulauto auf. Da die 28-Jährige über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen gerufen, um die 28-Jährige vor Ort zu behandeln. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

