Polizeidirektion Hannover

POL-H: Messeschnellweg: Polizei stoppt gestohlenes Fahrzeug aus Bremen

Hannover (ots)

Am Sonntag, 07.03.2021, hat die Polizei auf dem Messeschnellweg einen Pkw mit Bremer Kennzeichen festgestellt, der vor fast zwei Monaten in Bremen entwendet wurde. Ein 19 Jahre alter Fahrer und seine zwei Mitfahrer (19, 17) versuchten, mit dem Auto und im späteren Verlauf zu Fuß zu flüchten.

Gegen 01:25 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug der Marke Volkswagen Polo mit Bremer Kennzeichen auf, das auf dem Messeschnellweg vom Pferdeturm aus in Richtung Weidetorkreisel langsam fuhr. Der Pkw und die daran angebrachten Kennzeichen waren in der Hansestadt seit 15.01.2021 als gestohlen gemeldet. Im Fahrzeug befanden sich drei männliche Personen. Diese reagierten auf die Anhaltesignale der Polizei nicht und fuhren weiter.

An der Ecke Im Heidkampe / Laher Kirchweg sprangen der Fahrer und einer der Mitfahrer (17) aus dem Pkw raus und flüchteten zu Fuß in Richtung Podbielskistraße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Sie wurden unter anderem von einem Polizeihubschrauber, der zuvor in einem anderen Einsatz war, aus der Luft unterstützt. Ein anderer Mitfahrer (19) blieb im Auto und wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Er stand deutlich unter dem Einfluss der Betäubungsmittel.

Die Polizei stellte das Auto, das im Frontbereich stark beschädigt war, sicher und hat die Ermittlungen gegen drei Männer aus Bremen unter anderem wegen Urkundenfälschung eingeleitet. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell