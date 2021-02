Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mann attackiert - Zeugen gesucht

Kehl (ots)

In der Nacht zum Freitag um etwa ein Uhr wurde ein 43-Jähriger wohl von zwei unbekannten Männern vor seiner Wohnung in der Hauptstraße angegriffen. Er meldete sich beim Polizeinotruf und gab an, dass ihm Tränengas ins Gesicht gesprüht worden sei. Die zwei Angreifer sollen ihn daraufhin auch mit Fäusten und einem Gegenstand geschlagen haben, bis er zu Boden ging. Selbst dann sollen sie weiter auf ihn eingetreten haben. Danach seien sie in seine Wohnung gegangen und sollen einen Schrank durchsucht, jedoch nichts mitgenommen haben. Als die Polizei vor Ort eintraf, wies der 43-Jährige eine Vielzahl von Verletzungen am ganzen Körper auf. Die beiden Täter seien geflüchtet als er um Hilfe gerufen habe. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die zwei Männer sollen nach dem Angriff die Hauptstraße entlang in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Einer der beiden soll zwischen 170-180 Zentimeter groß sein, der Andere etwas kleiner. Beide haben schwarze Sturmhauben getragen. Während der Eine komplett in schwarz gekleidet gewesen sein soll, trug der Andere wohl eine olivgrüne Jacke und eine dunkle Jogginghose. Beide sollen einen durchschnittlichen Körperbau haben. Personen die etwas von dem Angriff mitbekommen haben oder Angaben zu den zwei Tätern, beziehungsweise ihren Hinwendungsort machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Offenburg unter der Telefonnummer 0781 212820.

