Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190321-186: Raubüberfall auf Tankstelle geklärt

Engelskirchen (ots)

Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Engelskirchen vom 13. Februar konnte die Polizei zwei Jugendliche als Tatverdächtige ermitteln. Gegen 23.05 Uhr hatten zwei maskierte Räuber die Tankstelle in Engelskirchen-Büchlerhausen mit einer Pistole bewaffnet betreten und waren mit Bargeld und Zigaretten entkommen (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4837910). Aufgrund von Zeugenhinweisen und daraus anschließenden Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen zwei in Köln und Wipperfürth wohnende 16-Jährige. Bei Durchsuchungen konnte bei beiden Tatverdächtigen Kleidungsstücke aufgefunden werden, die denen der Täter am Tatabend entsprechen. Des Weiteren fand die Polizei auch eine Softairpistole, die einer scharfen Waffe täuschend ähnlich sieht. Beide Tatverdächtige schweigen bislang zu den Vorwürfen.

