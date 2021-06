Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch

Trierweiler (ots)

Bisher Unbekannte haben am vergangenen Sonntag, 20. Juni, versucht, in ein Haus in Trierweiler einzubrechen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei versuchten der oder die Täter in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 19.45 Uhr in das Einfamilienhaus im Wingertsberg einzubrechen, was jedoch misslang. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Trier in Verbindung zu setzen. Telefon 0651/9779-2154 oder 0651/9779-2290.

