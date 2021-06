Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Motorraddiebstähle im Stadtgebiet

Trier (ots)

Insgesamt in 5 Fällen ermittelt die Trierer Kriminalpolizei aktuell wegen des Diebstahls oder des versuchten Diebstahls von Motorrädern. Die Taten ereigneten sich in den vergangenen Tagen im Trierer Stadtgebiet.

Zwischen dem 10. Und 12. Juni versuchten Unbekannte in der Jüdemer Straße ein Kraftrad zu entwenden und schoben es hierzu ca. 100m von seinem Abstellort weg. Sie hinterließen das Fahrzeug mit diversen Beschädigungen.

Am 12. Juni zwischen 12:30 und 20 Uhr schlugen Diebe in der Hohenzollernstraße zu. Sie stahlen ein auf einer Verkehrsinsel nahe dem St.-Barbara-Ufer geparktes Motorrad vom Typ Kawasaki Ninja, in auffälligem Kawasaki grün.

Ebenfalls am 12. Juni im Zeitraum zwischen 11 und 18:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter gleich zwei Zweiräder die in einem Hinterhof in der Hohenzollernstraße abgestellt und mit einer massiven Stahlkette mit Vorhängeschloss aneinander gekettet waren.

Zu zwei weiteren Taten kam es am14. Juni. Gegen 14:45 Uhr beobachtet ein Zeuge in der Friedrich-Wilhelm-Straße, wie ein ihm unbekannter Mann das Motorrad eines Nachbarn wegschiebt. Als der Zeuge dem Tatverdächtigen folgt, lässt dieser von seinem Vorhaben ab.

Zwischen 16:20 und 16:45 Uhr wird ein Mann von Zeugen dabei Beobachtet, wie er ein Kraftrad vom Typ Yamaha MT-03 vom einem Grundstück in der Stresemannstraße schiebt.

Die Zeugen beschreiben den Tatverdächtigen in den letzten beiden Fällen als:

- ca. 20-35 Jahre alt - ca. 170-175 cm groß - südländischer Typ - braun gebrannt - muskulös, - sehr kurzes Haar - fast Glatze - Dreitagebart

bekleidet mit Lederjacke, weißem T-Shirt oder Tank-Top und beige-brauner Dreiviertel-Cargoshort.

Ob zwischen allen Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 0651-9779-2290 zu melden.

