POL-SI: Festnahmen nach Raubüberfall aus Mai in Erndtebrück -#polsiwi

Erndtebrück (ots)

In den Vormittagsstunden des 12. Mai kam es in Erndtebrück zu einem bewaffneten Raubüberfall auf den Fahrer eines DHL-Fahrzeugs (wir berichteten hierzu). Ein Täter bedrohte dabei den Fahrer mit einer Pistole. Im Anschluss nahm er zusammen mit einem Komplizen, der zuvor Schmiere stand, mehrere Päckchen mit Edelmetall von der Laderampe des Fahrzeugs. Anschließend flüchteten beide zunächst fußläufig. Das Kriminalkommissariat Bad Berleburg nahm damals umgehend die Ermittlungen auf. Was nun folgte, war "klassische Kriminalarbeit". Und die zahlreichen Puzzlestücke, die die Ermittler sammelten, fügten sich langsam zu einem Bild zusammen. Die Spur führte ins Rheinland, wo sich weitere Ermittlungen und Durchsuchungen anschlossen.

In der Folge kam es bislang zu zwei Festnahmen, einen 26-jährigen und einen 44-jährigen Mann. Die Ermittlungen sind hiermit allerdings noch nicht abgeschlossen, sondern laufen weiterhin mit Hochdruck. Weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden.

