POL-SI: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße - zwei Motorräder mit über 60 km/h zu schnell -#polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Blitzlichtgewitter gestern bei Wilnsdorf. Der Verkehrsdienst hat gestern (10.06.2021) zwischen 10:00 und 21:00 Uhr Radarmessungen auf der Landstraße L 722 bei Wilnsdorf durchgeführt. 60 km/h sind auf diesem Streckenabschnitt erlaubt. Im Messzeitraum wurden über 6800 Fahrzeuge erfasst. Davon waren insgesamt 606 zu schnell unterwegs. In 62 Fällen waren die Überschreitungen so hoch, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige die Folge ist. Spitzenreiter waren zwei Motorräder, die mit 121 bzw. 122 Stundenkilometern unterwegs waren. Beide Kräder konnten bereits ermittelt werden. Die zwei Fahrzeugführer wären sicherlich Aspiranten eines sogenannten Raserbriefs (siehe Facebookbeitrag der Polizei Siegen vom 09.06.2021). Auf jeden Fall werden sie Post von der Bußgeldstelle erhalten. Laut Bußgeldkatalog sind bei diesen Verstößen in der Regel ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkte sowie zwei Monate Fahrverbot die Folge.

