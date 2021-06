Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Ermittlungen zu Unfallflucht folgen Trunkenheitsfahrt und Widerstand mit Einsatz des Diensthundes -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am 06.06.2021 ist es zu einem Verkehrsunfall in der Eiserfelder Straße gekommen. Der Verursacher, ein E-Bike-Fahrer, war flüchtig. Am Dienstagabend (09.06.2021) sollte der ermittelte Verdächtige aufgesucht und seine Personalien festgestellt werden. Er hielt sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Fahrrad abermals im Bereich der Eiserfelder Straße auf. Zum Antreffzeitpunkt saß er stark alkoholisiert auf einer Parkbank. Nach erfolgter Personalienaufnahme wurde ihm die Fahrt mit dem Rad aufgrund der Alkoholisierung untersagt. Ungeachtet dessen setzte er sich über dieses Verbot hinweg und fuhr mit dem Fahrrad los. Ein Zeuge informierte die Polizei, die den 32-jährigen Mann kurz darauf in Höhe des Siegener Impfzentrums antraf. Die Kontrolle ergab, dass er einen Atemalkoholwert von über 1,7 Promille hatte. Als ihm eröffnet wurde, dass ihm in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen werden müsse, wurde der 32-Jährige zunehmend aggressiver und verweigerte jegliche Maßnahme. Er ging in Angriffsstellung und schlug nach den eingesetzten Beamten. Trotz mehrfacher Aufforderung setzte er dieses Verhalten fort, so dass letztlich der ebenfalls vor Ort befindliche Diensthund eingesetzt wurde. Bei einem weiteren Schlag biss der Diensthund zu. Trotz des Bisses mussten mehrere Beamte den immer noch unbeeindruckten und renitenten Mann fixieren sowie Handschellen anlegen. Aufgrund der Bissverletzungen wurde der Betrunkene mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Im Krankenhaus wurde schließlich auch die Blutprobe durchgeführt, so dass gegen den 32-Jährigen zusätzlich zu der Unfallflucht nun noch wegen Trunkenheitsfahrt sowie Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt wird. Bei der Widerstandshandlung wurden zudem ein Beamter sowie der Diensthund leicht verletzt.

