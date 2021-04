POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeigen wegen Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz in Bad Harzburg:

Am Montag, den 12.04.2021, gegen 14.30 Uhr, wurden die Beamten einer Streifenwagenbesatzung auf eine Gruppe von jungen Männern in der Nähe einer Tankstelle in Bad Harzburg aufmerksam, die offensichtlich zusammen Alkohol genossen. Bei der Überprüfung der Personen nahmen die Beamten den deutlichen Geruch von Drogen wahr. In der anschließenden Durchsuchung kam bei einem 29jährigen ein Klemmbeutel mit Marihuana-Blüten zum Vorschein. Im Weiteren hatte ein 33jähriger Mann einen Schlüsselanhänger bei sich, in dem sich mehrere Pillen befanden, die vermutlich eine BTM-suspekte Substanz enthalten. Die Betäubungsmittel wurden aufgrund der Einleitung von Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sichergestellt.

Ansammlungen in Vienenburg führte zu Anzeigen wegen Verstößen gegen Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz:

Am gleichen Tage gegen 18:20 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil im Bereich des Vienenburger Sees Feuerwerkskörper gezündet wurden. Hier konnten die Beamten mehrere Personen antreffen und befragen. Es stellte sich heraus, dass drei der Männer Stichwaffen und Gegenstände bei sich hatten, die einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellen und mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen geahndet werden. Beim Verlassen des Einsatzortes fiel den Beamten in der Nähe eine weitere Gruppe von 6 jungen Männer auf, die sich auf einer Parkbanksitzgruppe niedergelassen hatten und dabei gegen die Abstands- und Hygieneregeln verstießen. Die Beamten hielten an, um die jungen Leute zunächst in einem Gespräch auf die Einhaltung der Regeln hinzuweisen. Während des Gesprächs stellten die Beamten den Geruch von Drogen fest. In der Folge kam es zur Befragung und Durchsuchung der jungen Männer. Bei drei der jungen Männer im Alter von 17, 19 und 22 Jahren wurden Drogen und Utensilien zum Drogenkonsum vorgefunden. Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

