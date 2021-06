Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wohnhausbrand in Kanzem (Update 2)

Kanzem (ots)

Der Brand, bei dem am Dienstagmorgen, 16. Juni, ein Mann in seinem Wohnhaus ums Leben kam, ist offensichtlich durch eine glimmende Zigarette entstanden. Das Feuer war im Schlafzimmer des Einfamilienhauses ausgebrochen. Hier fanden Rettungskräfte auch den 72-Jährigen Bewohner. Er war offenbar an einer Vorerkrankung verstorben, so das Ergebnis der Obduktion. Eine Fremdeinwirkung durch Dritte schließen die Ermittler der Kripo aus.

