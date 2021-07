Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen und Geld gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Samstag (24.07.2021) an der Waldebene Ost die Scheibe eines Opel Vivaro eingeschlagen und unter anderem Bargeld gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 11.20 Uhr und 11.50 Uhr die Beifahrerscheibe des Opels, der im Bereich des Fuchsrainweges geparkt war, ein und stahlen aus dem Innenraum persönliche Papiere sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

