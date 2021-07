Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexueller Übergriff

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 21-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen (25.07.2021) gegen 01.30 Uhr am Schlossplatz eine ihm unbekannte 19-jährige Frau angegriffen. Er fasste ihr nach kurzem Dialog oberhalb der Bekleidung in den Schritt und unter der Oberbekleidung an die Brust. Des Weiteren forderte er sie zum Oralverkehr auf. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

