POL-S: Exhibitionist belästigt zwei Frauen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Rot (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Samstag (24.07.2021) gegen 18:00 Uhr in der Haldenrainstraße gegenüber zwei Frauen als Exhibitionist aufgetreten. Der Sittenstrolch lief an den beiden auf einer Parkbank sitzenden 17-jährigen Frauen vorbei, wobei der Reißverschluss seiner Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil für die Opfer sichtbar war. Der Mann wird als 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er trug ein ärmelloses Shirt und eine kurze beide Hose, Flipp Flops und hatte ein Tattoo an der rechten Wade. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

