Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitag (23.07.2021) gegen 20:30 Uhr ein Schuppenanbau des Jugendhauses Weilimdorf in der Solitudestraße in Brand. Ein Zeuge hatte bemerkt, dass in dem Schuppen ein Stapel Altpapier brannte. Das Feuer hatte dabei bereits auf einen danebenstehenden Abfallcontainer übergegriffen. Die vom Zeugen alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Jugendhaus verhindert werden konnte. An dem Schuppen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

