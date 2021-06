Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lahe: Junge Blaumeisen erobern die Polizeidienststelle

Hannover (ots)

Im Polizeikommissariat Lahe gibt es Nachwuchs. Eine Meisenfamilie hat in der Fassadenverkleidung gebrütet - jetzt ist der Nachwuchs da. Für den Streifendienst bedeutet das: Augen auf beim Start der Streifenfahrt.

Am Dienstagmorgen, 01.06.2021, war der erste Ausflugstag für den Meisennachwuchs. Die gefiederten Piepmätze sitzen nun auf und unter den Streifenwagen. Diese stehen regelmäßig vor dem Dienstgebäude an der Podbielskistraße und werden für Einsätze und Streifenfahrten eingesetzt. Bevor die Polizeibeamten aus dem Revier Lahe nun losfahren, vergewissern Sie sich, dass sie auch keine Tiere mit auf Streife nehmen oder gar überfahren. Noch kann der Nachwuchs nicht fliegen und ist auf die Versorgung der Eltern angewiesen. Die Jungtiere erkunden nun die Außenbereiche des Reviers "zu Fuß" und werden vorausichtlich in ein paar Tagen ihre ersten Flugversuche meistern. / mr, bo

