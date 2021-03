Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210321-189: Einbrecher stehlen Zigaretten aus Supermarkt

Gummersbach (ots)

Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17:10 Uhr am Freitag (19. März) haben Unbekannte mehrere Packungen Zigaretten aus einem Supermarkt gestohlen. Die Eindringlinge hebelten in der Beckestraße zunächst ein Fenster auf, gelangten so in das Gebäude und stahlen aus einem Lagerraum mehrere Zigarettenpackungen. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell