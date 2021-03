Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190321-188: Angriff auf Busfahrer - 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Wipperfürth (ots)

Aufgeklärt hat die Kriminalpolizei in Wipperfürth den Angriff auf einen Busfahrer vom 18. Februar am Busbahnhof in Wipperfürth (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4842784). Als Tatverdächtige konnten ein 19-Jähriger aus Wuppertal und ein 20-Jähriger, der in Kleve gemeldet ist, ermittelt werden.

Die beiden Beschuldigten waren mit dem Busfahrer in Streit geraten, weil dieser ihnen aufgrund einer fehlenden Schutzmaske die Mitfahrt verweigerte. Nachdem diese zunächst erbost mit Tritten gegen den Bus reagierten, schlugen die beiden im weiteren Verlauf auf den 58-jährigen Busfahrer ein, wobei dieser leichte Verletzungen davontrug. Der 19-jährige Wuppertaler war bereits in der Vergangenheit mit diversen Straftaten aufgefallen und hat noch eine Bewährungsstrafe offen. Nachdem das Amtsgericht Wipperfürth am Donnerstag (18. März) einen Untersuchungshaftbefehl verkündete, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell