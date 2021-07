Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht in der Kirchstraße

Bad Dürkheim (ots)

Ein in der Kirchenstraße, Höhe Hausnummer 33, ordnungsgemäß geparkter PKW VW Golf wurde im Zeitraum vom 17.07.2021 auf den 18.07.2021 beschädigt. Das Fahrzeug war gegen 22:45 Uhr abgestellt worden, als der Halter am Morgen gegen 07:00 Uhr zum PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und am Außenspiegel beschädigt worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250EUR. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell