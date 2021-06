Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung durch Brand

Erkelenz (ots)

Unbekannte entzündeten am frühen Mittwochmorgen (2. Juni), gegen 01.45 Uhr, Müll und mehrere Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Antwerpener Straße. Das Feuer konnte durch Polizeibeamte selbständig gelöscht werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandentstehung auf. Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Nummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell