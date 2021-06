Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in leerstehende Wohnung

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Zwischen dem 31. Mai (Montag), 18.20 Uhr, und dem 1. Juni (Dienstag), 09.50 Uhr, drangen unbekannte Personen im Drosselweg in eine in Renovierung befindliche Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten einen Akkuschrauber der Marke Makita. Im gleichen Zeitraum wurde der Briefkasten eines weiteren Mieters desselben Hauses aufgehebelt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird noch ermittelt.

