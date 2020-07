Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 25./26.07.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Harkebrügge - Küchenbrand Am 25.07.2020 kam es gegen 13:40 Uhr in der Straße "Am Karlsberg" zu einem Küchenbrand. In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses kam es aufgrund einer eingeschalteten Herdplatte zu einem Küchenbrand. Dabei wurde die Küchenzeile beschädigt und der Raum verrußt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Meldende mit ihren beiden Kindern in der Wohnung. Alle Personen konnten die Wohnung unverletzt verlassen. Der Küchenbrand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Barßel gelöscht. Sicherheitshalber wurden durch Kameraden der Feuerwehr alle Wohnungen in dem Mehrparteienhaus betreten und kontrolliert. Es wurde niemand verletzt. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Saterland - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Am 25.07.2020, gegen 22:25 Uhr kontrollierten Beamte des PK Friesoythe auf der Hauptstraße eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Schließlich räumte die Fahrerin den Konsum ein. Im Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Friesoythe - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Am 26.07.2020, gegen 00:50 Uhr kontrollierten Beamte des PK Friesoythe auf der Barßeler Straße einen 20-jährigen Pkw- Fahrer aus Bösel. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 0,74 Promille. Weiterhin verlief ein Drogenvortest positiv. Dem 20-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

