Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 20-jähriger Radfahrer am Freitag (23.07.2021) um 19:10 Uhr in der Weilimdorfer Straße zu. Der junge Mann hatte zu spät bemerkt, dass eine vor ihm fahrende 58-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell