Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand einer Lagerhalle in Rönkhausen - Polizei geht von Brandstiftung aus

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag, den 25.03.2021 brannte in der Bahnhofstraße in Rönkhausen eine Lagerhalle eines Forstbetriebes, in der Holzhackschnitzel gelagert wurden. Die Halle sowie ein Bagger sowie zwei Anhänger wurden teilweise erheblich beschädigt. Unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen wurde der Brandort am Dienstag (30.03.2021) erneut in Augenschein genommen. Die Ermittlungen insgesamt ergaben deutliche Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Schadenshöhe liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

