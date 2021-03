Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entwenden Kennzeichen

Bild-Infos

Download

Wenden (ots)

In dem Zeitraum von Montag (29. März) auf Dienstag (30. März) haben Unbekannte von zwei Pkws, die auf einem Parkplatz am "Peter-Dassis-Ring" in Wenden geparkt waren, die Kennzeichen entwendet. Bei dem ersten Fahrzeug mit dem Kennzeichen "SI-FB212" wurden sowohl vorne als auch hinten die Kennzeichen gestohlen, bei dem zweiten mit dem Kennzeichen "SI-FB15" nur das Hintere. Zudem beschädigten die Unbekannten die Motorhaube eines Pkws. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell