Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Feuer in einer Autowerkstatt

Finnentrop (ots)

Am Dienstagabend (30. März) gegen 20.30 Uhr brannte es in einer Autowerkstatt an der Bamenohler Straße in Finnentrop. Ein Zeuge hatte eine Rauchentwicklung beobachtet und die Feuerwehr verständigt. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Brandursache ist bisher unklar, der Brandermittler der Kriminalpolizei Olpe wird am Nachmittag den Brandort besichtigen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Finnentrop, Bamenohl, Lenhausen, Heggen, Ostentrop und Schönholthausen, das THW sowie Rettungsdienste und die Polizei.

