Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung zwischen Fahrgast und Zugbegleiter

Plochingen (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann hat am Samstag (04.07.2020) gegen 01:00 Uhr in einem Regionalzug Richtung Tübingen infolge einer Fahrkartenkontrolle den Zugbegleiter geschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand überprüfte der 24-jährige Bahnmitarbeiter im Zug von Stuttgart nach Tübingen offenbar den Fahrschein des 19-Jährigen sowie dessen Begleiterin. Weil diese wohl kein Ticket vorweisen konnten, soll es zwischen dem Reisenden und dem Zugbegleiter zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der 19-jährige deutsche Staatsangehörige den 24-Jährigen zudem beleidigt haben soll. Kurz darauf soll es im Zug zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern gekommen sein, wobei der mit 1,5 Promille alkoholisierte Fahrgast dem Kontrolleur offenbar mit der Faust in das Gesicht schlug. Dieser blieb jedoch augenscheinlich unverletzt. Streifen der Landespolizei konnten die Männer beim Halt des Zuges am Plochinger Bahnhof antreffen und der Bundespolizei übergeben. Diese hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell