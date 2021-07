Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zechtour beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat am Freitag (23.07.2021) gegen 02.30 Uhr nach einer ausgiebigen Zechtour im Bereich des Hauptbahnhofes nach einem Taxi, mit welchem er nach Hause fahren wollte, gesucht. Hierbei wurde er von einem unbekannten Mann zunächst angesprochen und nach kurzer Konversation unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, worauf der Geschädigte zu Boden ging. Der Täter entnahm in der Folge aus seiner Hosentasche ein iPhone 11 und flüchtete. Beschreibung des Täters: Südosteuropäische Erscheinung, 180 Zentimeter groß, kurze hellbraune Haare, helle Shorts, Sneakers. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

