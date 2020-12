Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Drei Fälle des Phänomen Callcenterbetrug - in allen Fällen blieb es beim Versuch

NeuwiedNeuwied (ots)

Am 14.12.2020, in der Zeit von 13:00-15:30 Uhr kam es in Stadtteilen von Neuwied zu insgesamt drei Anrufen im Zusammenhang mit dem Callcenter-Betrugs-Phänomen. In zwei Fällen wurden die Geschädigten(83 und 90 Jahre)von angeblichen Bankmitarbeitern angerufen und nach den jeweiligen Vermögensverhältnissen ausgefragt. In einem Fall meldete sich ein Herr Jansen von der Polizei Neuwied und wollte die Geschädigte(68) ebenfalls nach ihren aktuellen Vermögenverhältnissen befragen. Einen solcher Kollege ist bei der Polizei Neuwied nicht beschäftigt. Da allen Geschädigten das Phänomen bereits bekannt war wurden die Anrufe durch die Geschädigten selbst beendet. In allen Fällen handelte es sich um einen männlichen Anrufer, welcher aktzentfreies Hochdeutsch sprach.

