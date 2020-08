Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eigentümer gesucht

Meppen (ots)

In der vergangenen Woche wurden bei einer Durchsuchung in Meppen mehrere Gegenstände (siehe Fotos) sichergestellt, die zum Teil Diebstählen zugeordnet werden konnten. Die Eigentümer der abgebildeten Sachen konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Geschädigte, die ihre Gegenstände wiedererkennen, mögen sich bitte mit der Polizei Meppen, Tel. 05931/949-0, in Verbindung setzen.

