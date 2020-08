Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Verkehrsschilder beschädigt

Salzbergen (ots)

Am 4. August gegen 04:30 Uhr, geriet ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in Salzbergen, beim Abbiegen von der Ahlder Straße in den Buchenweg von der Fahrbahn ab und beschädigte die dort aufgestellten Verkehrsschilder. Der Pkw-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Auswertung der am Unfallort vorgefundenen Trümmerteile dürfte es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen VW Golf 7 handeln. Das Fahrzeug müsste einen Frontschaden, vermutlich vorne links, aufweisen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Spelle, Telefon 05977/929210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell