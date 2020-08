Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Fahrrad nach Unfall geklaut

Salzbergen (ots)

Am 6. August um 19:40 Uhr ereignete sich auf der Straße Ahlder Damm/Ecke Schümersdamm in Salzbergen ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Radfahrerin. Nach der Unfallaufnahme blieb das am Hinterrad beschädigte Herrensportrad am Unfallort im Grünstreifen liegen. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrrad im Zeitraum zwischen dem 6. August, 20:20 Uhr und 7. August, 10:00 Uhr. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrensportrad der Marke Bulls in der Farbe Blau/Orange mit einer Rahmengröße von 46 cm und einer Reifengröße von 27,5 Zoll. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Salzbergen, Tel. 05977/929210, zu melden.

