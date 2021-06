Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf 53-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Angriff auf eine 53-Jährige am Montag gegen 17:45 Uhr in der Parkanlage "Nebelloch" in der Offenburger Straße in Böblingen ermittelt das Polizeirevier Böblingen wegen Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier melden.

Dem bisherigen Kenntnisstand nach war die 53-Jährige mit ihrem Hund in der Parkanlage unterwegs, als das nicht angeleinte Tier zu einem auf einer Parkbank sitzendem jungen Pärchen und deren Hund gelaufen sein soll. Daraufhin sei die 53-Jährige von der jungen Frau beleidigt worden und als die Dame sich aus der Situation zurückziehen wollte, hätte der junge Mann sie von hinten geschubst und mit seinem Knie gegen ihren Oberschenkel getreten. Die junge Frau habe ihren Begleiter zurechtgewiesen und beide wären dann gegangen. Die 53-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Junge Frau: 18-22 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, schwarz gefärbte Haare, auffällig helle Haut, sprach hochdeutsch und wirkte gebildet, trug ein helles Oberteil, darüber eine cremefarbene oder weiße Strickjacke, helle hotpants, hellgraue Turnschuhe mit neonorangenen Streifen

Junger Mann: 18-22 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, kurze braune Haare, trug ein dunkles oder blau/schwarzes T-Shirt, kurze Bermudashorts, Turnschuhe, dunkle Baseballmütze mit Abzeichen, sprach hochdeutsch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell