Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur zur heutigen Meldung um 7:52 Uhr: Gewitter und Starkregen - Dauereinsatz für Polizei und Feuerwehr

Ludwigsburg (ots)

Bei der in der Meldungen erwähnten, kurzzeitig geräumten Einrichtung in Waldenbuch handelt es sich nicht um ein Pflegeheim, sondern um eine Seniorenwohnanlage. Das Gebäude war von Wassereinbruch betroffen, der auch die Stromversorgung beeinträchtigte. Die Einrichtung kann zunächst nicht wieder in Betrieb genommen werden. 41 Bewohnerinnen und Bewohner wurden in Feuerwehrhaus gebracht und dort von Feuerwehr und Kommune versorgt. Sie wurden zwischenzeitlich in Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen gebracht oder kamen bei Angehörigen unter. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest, dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich bewegen. Personen kamen nach erzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell