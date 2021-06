Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brachialer Einbruch in Zierenberger Lebensmittelmarkt scheitert offenbar wegen Alarmanlage: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel): Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in Zierenberg in einen Lebensmittelmarkt eingebrochen und hatten es offenbar auf den Tresor abgesehen. Um in das Gebäude in der Straße "Vor Brakens Höhe" zu gelangen, stemmten die Einbrecher mit schwerem Gerät brachial eine Hauswand auf. Als sie diese Wand bis zu dem Tresor durchbrochen hatten, lösten sie gegen Mitternacht die Alarmanlage aus und ergriffen ohne Beute die Flucht. In welche Richtung sie flüchteten und ob sie ein Fahrzeug nutzten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei in Wolfhagen sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch gemacht haben. Da es in solchen Fällen nicht unüblich ist, dass die Täter das Objekt vorher ausspähen, sind für die Ermittler auch verdächtige Beobachtungen von Interesse, die in den Tagen vor dem Einbruch im Bereich des Marktes gemacht wurden. Hinweise nimmt die Polizeistation Wolfhagen unter Tel. 05692 - 98290 oder die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell