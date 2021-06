Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schneller Fahndungserfolg nach nächtlichem Fahrraddiebstahl dank Anwohnern

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Aufmerksamen Anwohnern ist es zu verdanken, dass der Kasseler Polizei in der Nacht zum heutigen Montag nach einem Fahrraddiebstahl in der Südstadt ein schneller Fahndungserfolg gelang. Eine Streife des Polizeireviers Süd-West schnappte einen 23-Jährigen noch auf dem mutmaßlich gestohlenen Mountainbike unweit des Tatorts, während ihre Kollegen vom Revier Mitte kurze Zeit später einen zweiten 23-jährigen Verdächtigen in der Innenstadt festnehmen konnten. Die beiden Männer aus Kassel müssen sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Der Besitzer des sichergestellten, schwarzen Mountainbikes des Herstellers Specialized, Modell Hardrock, ist der Polizei noch nicht bekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Notruf der Anwohner aus dem Bereich Menzelstraße, Beethovenstraße war gegen 23:45 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie die Zeugen dabei schilderten, war wenige Augenblicke zuvor ein Mann aus der Beethovenstraße gekommen und hatte dabei ein Fahrrad getragen. Dieses deponierte der Unbekannte zunächst in einem Gebüsch, das er einige Minuten später wieder mit einem zweiten Mann aufsuchte. Offenbar knackten die beiden dann das Fahrradschloss des Mountainbikes, woraufhin einer von ihnen mit dem Rad wegfuhr. Der andere Mann folgte ihm zu Fuß. Dank der schnellen Mitteilung der Zeugen nahmen die Beamten den mutmaßlichen Dieb auf dem gestohlenen Fahrrad noch in der Nähe, auf der Frankfurter Straße, Ecke Akadamiestraße, fest und stellten das Mountainbike sicher. Den noch flüchtigen Komplizen fasste kurze Zeit später die Streife des Reviers Mitte während der Fahndung dank der von den Anwohnern abgegebenen guten Täterbeschreibungen an der Haltestelle Stern.

Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden 23-Jährigen dauern an und werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Der noch unbekannte Eigentümer des Mountainbikes wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell