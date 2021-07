Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt und beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 27 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Sonntag (25.07.2021) gegen 03:30 Uhr am Rotebühlplatz sexuell belästigt und beraubt worden. Das Opfer wurde von zwei Männern angesprochen, wobei einer der beiden die Frau an der Hüfte zu sich heranzog und gegen ihren Willen auf den Mund küsste. Als die Geschädigte sich loslöste und beim Weglaufen ihren Freund anrufen wollte, wurde sie von den Männern verfolgt und ihr das Mobiltelefon aus der Hand gerissen. Anschließend gingen die Täter flüchtig. Beide Täter sollen zirka 170 Zentimeter groß gewesen sein, sie hatten kurze Haare, einen gebräunten Teint und waren dunkel bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell