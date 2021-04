Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210429 Brüggen: Radfahrerin stürzt, Pkw-Führer flüchtet

Brüggen (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 16jährige Brüggenerin gegen 15:10 Uhr die Herrenlandstraße in Richtung Kreisverkehr Westring. Der Führer eines schwarzen Ford Mustangs fuhr von hinten dicht auf das Mädchen auf und ließ den Motor zweimal aufheulen. Das Mädchen wollte daraufhin auf den Bürgersteig fahren, wobei es stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw-Führer hielt kurz an, fuhr dann aber, ohne seine Personalien zu hinterlassen, weg. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte der Pkw, der einem 56jährigen Brüggener gehört, ermittelt werden./jp (336)

