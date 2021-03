Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 25. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl aus Keller

Sonntag, 21.03.2021, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 24.03.2021, 11:00 Uhr

Zwischen Sonntagabend und Mittwochmittag gelangten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in den Keller eines Hauses in der Reichsstraße. Aus dem Keller wurden drei hier gelagerte Standventilatoren im Wert von rund 200 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Apelnstedt: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Mittwoch, 24.03.2021, gegen 11:25 Uhr

Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4 im Bereich Apelnstedt leicht verletzt worden. Demnach sei dem Motorradfahrer nach dem Durchfahren einer Kurve ein bislang unbekannter Autofahrer mit dem Auto auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Motorradfahrer nach rechts auf den Grünstreifen und dann in Straßengraben ausweichen müssen. Durch den anschließenden Sturz habe sich der Motorradfahrer leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer habe sich von der Unfallstell entfernt, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Passat gehandelt haben. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell