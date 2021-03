Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 24. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Flöthe: Diebstahl von Werkzeug

Montag, 22.03.2021, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 23.03.2021, 07:10 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag betraten unbekannte Täter ein Grundstück in Flöthe, hinter dem Dorfe. Hier durchwühlten sie den Innenraum eines abgestellten PKW. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der oder die Täter entwendeten jedoch vorgefundenes Werkzeug, welches unter einem Carport abgestellt war. Hierbei handelte es sich um einen Akkuschrauber, einen Bohrschrauber, eine Stichsäge sowie ein Winkelschleifer und einen Winkelschneider. Der Wert des Diebsgutes wird mit rund 300 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Sachbeschädigung an PKW

Montag, 22.03.2021, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 23.03.2021, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht von Montag auf Dienstag den hinteren rechten Reifen eines zum Parken in der Jasperstraße in Schöppenstedt abgestellten PKW VW Golf. Weiterhin wurde ein Scheibenwischerarm des PKW verbogen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt unter 05332 / 946540

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell