POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 23.03.21 für den Bereich Salzgitter

Diebstahl von einer Baustelle

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 20.03.21 22:00 Uhr bis 22.03.21 05:40 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen die Sicherung der Bauzäune auf und gelangten unbefugt auf die Baustelle. Aus einer mit einem Vorhängeschloss gesicherten Gitterbox entwenden die Täter Gasflaschen. Hierfür brachen die Täter das Vorhängeschloss ebenfalls auf. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 1100 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Salzgitter, Bruchmachtersen, Söhlekamp, 19.03.21 00:00 Uhr bis 22.03.21 10:00 Uhr

Zum aktuellen Zeitpunkt unbekannte Täter hatten sich unbefugt auf das Grundstück der 57-jährigen Geschädigten begeben. Anschließend hebelten die Täter ein Fenster auf. Ob die Täter tatsächlich im Wohnhaus waren und etwas entwendet haben, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls ein.

Wohnungseinbruch

Heere, Ulmenweg 4, 19.03.21 17:00 Uhr bis 22.03.21 11:00 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter begaben sich zur Terrassentür des Wohnhauses des 35-jährigen Geschädigten. Anschließend hebelten die Täter die Terrassentür auf. Ob die Täter tatsächlich das Wohnhaus betreten hatten und etwas entwendet haben, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Diebstahl eines Katalysators

Baddeckenstedt, Zur Rast, 20.03.21 12:00 Uhr bis 22.03.21 13:00 Uhr

Zurzeit unbekannter Täter entwendeten den Katalysator eines geparkten Pkw. Bisher konnte die Polizei keine Hinweise auf den Täter erlangen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Geschwindigkeitsüberwachung

Baddeckstedt, Rhene, B6 "Rhener Kurve", 22.03.21, 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Durch die Polizei wurde in der "Rhener Kurve", im 50 km/h Bereich, eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Insgesamt wurden 758 Fahrzeuge erfasst, hiervon überschritten 102 Fahrzeugführer die Höchstgeschwindigkeit. Der negative Höchstwert lag bei 92 km/h. Durch die Polizei wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Verursacher einer Verkehrsunfallflucht stellt sich selbst

Salzgitter, Watenstedt, 38239, Industriestraße Mitte, 20.03.21, 02:50 Uhr

Bereits in am Samstag um 02:50 Uhr kam es auf der Industriestraße Mitte zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Pkw kam in einer Rechtskurve mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrer fußläufig von der Unfallstelle. Vor Ort konnten an dem Pkw keine Kennzeichen festgestellt werden. Daher wurden durch die Polizei Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Am Sonntag, dem 21.03.21, um 14:40 Uhr erschien ein Mann bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt. Dort gab er an, dass er am Samstag den Unfall verursacht habe. Der 38-jährige Mann legte anschließend einen Führerschein vor, den ein Polizist als Fälschung erkannte. Daher leitete die Polizei noch ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung ein.

