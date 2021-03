POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 23. März 2021:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Sonntag, 21.03.2021, 18:00 Uhr, bis Montag, 22.03.2021, 07:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten unbekannte Täter nach Einschlagen eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Einzelhandelsgeschäftes in Wolfenbüttel, Kornmarkt. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Büroräume

Freitag, 19.03.2021, 13:55 Uhr, bis Montag, 22.03.2021, 07:45 Uhr

Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten unbekannte Täter am vergangenen Wochenenden in Büroräume eines Hauses in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge vorgefundenes Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 250 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Seitenscheibe eines parkenden PKW eingeschlagen

Samstag, 20.03.2021, 20:30 Uhr, bis Montag, 22.03.2021, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen Samstag, 20.03.2021, 20:30 Uhr, und Montag, 22.03.2021, 06:30 Uhr, eine Seitenscheibe eines geparkt in der Anna-Vorwerk-Straße abgestellten VW Golf ein. Aus dem Fahrzeug wurde jedoch offensichtlich nichts entwendet. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

