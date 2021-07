Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/-Degerloch (ots)

Unbekannte sind am Samstag (24.07.2021) in eine Wohnung an der Steinbachstraße eingebrochen. Beim Versuch, in ein Gebäude an der Schöttlestraße einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Steinbachstraße gelangten die Einbrecher zwischen 10.50 Uhr und 11.10 Uhr auf unbekannte Weise in das Haus und stahlen aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. An der Schöttlestraße versuchten die Unbekannten gegen 20.00 Uhr, die Haustür aufzuhebeln und das Schloss aufzubrechen. Nachdem beides nicht gelang, flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

