Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer baut Unfall und flüchtet

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

An der Kreuzung Bochumer Straße/Marienstraße/Feldstraße ist am Donnerstagnachmittag eine Ampel umgefahren worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 17 Uhr gegen den Mast der Fußgängerampel an der Bochumer Straße geprallt. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und sind daraufhin zur Straße gelaufen. Dort konnten sie den kaputten VW Golf und die zerstörte Ampel sehen. Der Fahrer soll in Richtung Herner Straße geflüchtet sein. Nach dem Mann wird gesucht, zumal er bei dem Unfall möglicherweise verletzt wurde. Der Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: Mitte 20 bis Mitte 30, dunkle Mütze, dunkle Keidung. Nach bisherigen Erkenntnissen kann der Halter des Fahrzeugs als Fahrer ausgeschlossen werden. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den Fahrer hat, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell