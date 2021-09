Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Unfallflucht auf Externsteine-Parkplatz

Lippe (ots)

(RB) Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz der Externsteine zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geparkte Pkw einer 59-jährigen Frau aus Beckingen wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, ohne dass die Verursacherin/der Verursacher am Unfallort auf die Fahrzeugbesitzerin gewartet oder die Polizei verständigt hat. Zeugen werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat Detmold unter der Tel.-Nr. 05231 609-0 zu wenden.

