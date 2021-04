Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstähle aus Kellerräumen endeten im Versuchsstadium

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, Montag, 05.04.21, 12.00 Uhr - Mittwoch, 14.04.21, 08.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum Montag, 05.04.21, 12.00 Uhr bis Mittwoch, 14.04.21, 08.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter aus zwei Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in Bad Gandersheim, in der Neuen Straße, Ggegenstände zu entwenden. In einem Fall verschaffte man sich, ohne größeren Schaden zu verursachen Zugang zu dem Kellerraum, entfernte sich jedoch vermutlich mangels adäquaten Diebesgutes ohne desselben unerkannt. In einem weiteren Fall wurde versucht, die Schließvorrichtung des Kellerraumes gewaltsam öffnen. Dieses misslang jedoch, so dass es auch in diesem Fall zu keinem Entwendungsschaden kam. Insgesamt wurden durch die Taten Schäden in Höhe von ca. 100,- EUR verursacht.

