Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geld aus Kasse entwendet

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein bisher unbekannter Täter griff am 14.04.21, gegen 20:56 Uhr, in die Kasse eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße und entwendete aus dem Scheinfach 1.160,- Euro. Anschließend flüchtete er in Richtung Sportplatz / Meinteweg. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, scheinbares Alter 30 - 35 Jahre, geschätzte Größe ca. 1,80 - 1,90 m, dunkle Hautfarbe. Er war bekleidet mit einem olivgrünen abgetragenen Parka und einer Mütze. Außerdem trug er eine OP-Maske. Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

